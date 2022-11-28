KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı
ÖSYM internet sitesinden KPSS-2022/11: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alacağını açıkladı
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
DUYURU
(28 Kasım 2022)
KPSS-2022/11: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2022/11 TERCİH KILAVUZU
Genel
Bilgiler
TABLO-1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi ve 663 Sayılı KHK'NIN 45/A Maddesi Uyarınca Atama Yapılacak Sözleşmeli Personel Pozisyonları (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN)
TABLO-2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi ve 663 Sayılı KHK'NIN 45/A Maddesi Uyarınca Atama Yapılacak Sözleşmeli Personel Pozisyonları (ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN)
TABLO-3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi ve 663 Sayılı KHK'NIN 45/A Maddesi Uyarınca Atama Yapılacak Sözleşmeli Personel Pozisyonları (LİSANS MEZUNLARI İÇİN)
Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları
Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
Dilekçe