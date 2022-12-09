Benzine indirim bekleniyor
Benzine 10 Aralık 2022 itibariyle 75 kuruş indirim bekleniyor
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 09:22, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 09:23
BENZİNE İNDİRİM GELİYOR
Benzine 10 Aralık 2022 itibariyle 75 kuruş indirim bekleniyor.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 18,14 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız