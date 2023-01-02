MEB 11 kütüphaneye o mahallede yaşayan yazarların ismini verdi

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için 26 Ekim 2021 tarihinde başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesiyle 2022'de kütüphanesiz okul kalmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşen proje kapsamında geçtiğimiz yıl ülke genelinde 16 bin 361 yeni kütüphane daha açıldı. Kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı 28 milyondan 110 milyona yükseldi. 2023 yılı hedefi ise 150 milyon kitap oldu. İstanbul'da ise 2022'de 717 kütüphane kurularak toplam sayı 3 bin 99'a yükseldi. Bu kütüphanelere 6 milyon 540 bin 667 yeni kitap girdi.

Projeyle, çocuklar, her gün gittiği okulunda hikaye, roman, şiir ve deneme kitaplarına rahatlıkla ulaşabiliyor. Hem çağdaş edebiyatın, yaşayan yazarların eserlerine erişiliyor, hem de süreli yayınların olduğu canlı bir merkez haline gelen okul kütüphaneleri; okul yazar buluşmaları, şiir ve müzik dinletileri kitap tahlil ve kritiklerinin yanı sıra ders çalışma ve işleme alanı olarak kullanılıyor.

HAYATTAKİ 10 YAZARIN İSMİ VERİLDİ

Kütüphanedeki kitapların belirlenmesinde öğretmen, yazar ve kütüphanecilerin görüşleriyle oluşturulan listeler temel alındı. Okullara gönderilen kitaplarda öğrencilerin isteği, yaşayan yazarların eserleri ve topluma fayda sağlayanları öncelendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in isteğiyle, bazı kütüphanelere aynı mahallede yaşayan yazarların ismi verildi. Bununla, yazarların öğrencilerle buluşması, tecrübelerini paylaşması, mekanın yaşayan bir kütüphaneye dönüşmesi amaçlandı.

Bu kapsamda Alev Alatlı, Doğan Hızlan, Erhan Afyoncu, Erol Göka, Hikmet Barutçugil, İlber Ortaylı, İhsan Fazlıoğlu, Murat Bardakçı, Mustafa Kutlu ve Yavuz Bülent Bakiler'in ismi okul kütüphanelerine verildi.

KİTABI ÇOCUĞUN ÖNÜNE GETİRİYOR

İsmi, Şişli Yeni Levent Anadolu Lisesi'ndeki kütüphaneye verilen yazar Doğan Hızlan ömrünü kütüphanelerde ve kütüphanecilerle geçirdiğini söyleyerek bugünlere gelmesinde kütüphaneci dostlarının etkisini şu sözlerle anlattı: "Ailem, hocalarım, yazarların büyük katkıları oldu bana. Onların sayesinde yazar oldum, ünlendim. Ama bunları toplayıp bana sunan kütüphaneci dostlarımdır. Rahmetli Muzaffer Gökban'dan başlayarak Beyazıt'taki kütüphaneciler dostlarımdı. Bütün bilgileri onlardan aldım. Üniversitede yaptığımız tartışmalarda karara varamazsak kütüphaneye gider, kataloglara bakardık. Bir nevi danışman görevi görürdü. Hız ve trafiğin olduğu bu zamanda kütüphane için bir yerden bir yere gitmek çok zor. Okul kitaplıkları çocuğun önüne kitabı getirerek; okuma, istifade etmeyi kolaylaştırıyor. Çocuk o kitapları eve götürüyor, anne ve babası da faydalanıyor. Projeyi severek destekliyorum."

YAZAR-ÖĞRENCİ BAĞI KURULUYOR

Prof. Dr. Erol Göka'nın ismi ise Ankara'daki Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi'ne verildi. Projenin büyük bir hizmet olduğunu ifade eden Göka "Kütüphanelere yaşayan yazarların ismi verileceği zaman bana, yakınınızdaki bir okulu tercih edin denildi. Sebep ise o isimle okulun bağlantısını sağlamak. Okul müdürümüzle görüşüyorum, ihtiyaç olduğunda gidiyorum. Meraklı öğrenciler, kimdir bu Erol Göka diye açıp bakabiliyor ya da öğretmenlerimiz öğrencilerine anlatabiliyor. Bu insanın şöyle eserleri varmış ve üstelik bu mahallede oturuyormuş diyerek, örnek alabilecekleri canlı idealler oluyor. Bu fevkalade bir şey" dedi.