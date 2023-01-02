Emekliler intibak yasası bekliyor
Hükümet, çalışma hayatına ilişkin müjdeleri kademeli olarak hayata geçiriyor. Memurların 3600 ek gösterge ve emeklilik bekleyen çalışanların EYT sorununun çözülmesinin ardından, emekliler de 'intibak' müjdesi bekliyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Ocak 2023 08:59, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 08:13
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını istiyor.
Türkiye gazetesine konuşan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, intibak konusunu 10 yıldır beklediklerini söyledi. Meclis'in intibak yasası çıkararak bu sorunu çözmesi talebinde bulunan Ergün "10 yıldır intibak sorununun çözülmesini bekliyoruz. 2000 yılından önce emekli olanları kapsayan İntibak Yasası, 2012'de çıkmıştı, ödemeler de 2013'te yapılmıştı.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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