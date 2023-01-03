CHP heyeti, Adalet Bakanı Bozdağ ile görüştü
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Millet iradesini kimseye yem etmeyeceğiz. Kimsenin İBB'ye çökmesine de müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Altay, CHP Genel Başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Seyit Torun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yaptıkları görüşmenin ardından Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na yönelik "hukuksuzluklarla" ilgili "hukuk aramak" için Adalet Bakanlığına gittiklerini belirten Altay, Tezcan'ın görüşmede, Adalet Bakanı Bozdağ'a "Mahkemelere müdahaleye müdahale etmenizi istiyoruz." dediğini aktardı.
Davanın ilk hakimine, İmamoğlu'na iki yıl ve üstü ceza verilmesi için baskı yapıldığına dair yazılı ve görsel medyada bazı haberlerin yer aldığını dile getiren Altay, ilk hakimin kendisine yönelik baskıyı yakın çevresine anlattığına dair gazete haberleriyle Türkiye'nin sarsıldığını öne sürdü.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun, normalde herhangi bir talep olmadan bu meseleye el atması gerektiğini ifade eden Altay, "Geldiğimiz noktada bugüne kadar el atmak şöyle dursun HSK'nin bu işle vazifeli Birinci Dairesinin bu konuda hiçbir gayreti olmadı. 'İmamoğlu'na ceza ver' diye baskı yapıldığı iddia edilen hakimin İstanbul'da daha 7 yıllık görev süresi varken, İstanbul'da birinci yılı yeni dolmuşken tekrar Anadolu'ya tayini çıkarıldı. Bu, iddialar üzerindeki şüpheyi artıran bir durumdur. Son gelen hakim de beklenen cezayı verdi. Burada mahkeme tuzun koktuğu yer noktasına gelmiştir." diye konuştu.
Bu iddiaların incelenmesinin zaruri olduğunu Bakan Bozdağ'a arz ettiklerini bildiren Altay, Bakan Bozdağ'ın ise kurul başkanı sıfatıyla birinci daire çalışmalarına katılmadığını, talimat verme yetkisinin de kendisinde değil birinci dairenin başkanında olduğuna yönelik yanıt verdiğini kaydetti. Altay, "Aslında Sayın Bakan, bunun için ipe un serdi." dedi.
-"Mücadeleyi sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"
CHP Grup Başkanvekili Altay, bundan sonraki süreçte hukuk mücadelesinin devam edeceğini belirterek, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in veya İmamoğlu'nun avukatlarının HSK Birinci Dairesine inceleme talebine ilişkin dilekçe ileteceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik terörle ilişkilendirme ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosunun alınmasıyla ilgili süreçler de bulunduğunu dile getiren Altay, "Öyle görülüyor ki saray, Ekrem İmamoğlu'nun ve İstanbul halkının kendine attığı şamarın acısını henüz tam unutmamış ya da bu acı henüz geçmemiş. Artık bu dava Cumhuriyet Halk Partisi için, 16 milyon İstanbullu ve Ekrem İmamoğlu için bir haysiyet davası, haysiyet mücadelesi. Bu mücadeleyi her türlü bedeli ödemeyi de göze alarak, hukuk sınırları içinde kalarak sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Millet iradesini kimseye yem etmeyeceğiz. Kimsenin İBB'ye çökmesine de müsade etmeyeceğiz. Yarın, öbür gün Sayın Erkek veya Sayın İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla yasal başvurumuz yapılacak." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2023 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Erdoğan'dan memur ve emeklilere maaş artışı açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız çalışanlarımıza, emeklilere, milletimize hayırlı olsun.' dedi.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyonu ile birlikte memurlar, yüzde 7,8 enflasyon farkı alacak
Enflasyon rakamları açıklandı
TUİK enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre: Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı
Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!
Kırıkkale Üniversitesi 31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda ve farklı unvanlarda Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi düzeyinde ilanlar verilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi akademik alımda şahsen başvuru istiyor!
Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında teknoloji çağına aykırı olarak şahsen başvuru istiyor!
'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" düzenlemesi ve bu düzenlemeye imkan veren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili maddesinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
İstemi reddeden Danıştay 2. Dairesinin kararı onandı.