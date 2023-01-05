Üniversite daire başkanlarının makam, görev tazminatı hakkı
02.11.2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile 'kamuda eşit işe eşit ücret ilkesi' gerekçe gösterilerek aynı unvan ve aynı kadroda olanların farklı ücret almasının önüne geçilmesi öngörülmüştür. Ancak 666 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler neticesinde, üniversitelerde görev yapan daire başkanları dışındaki aşağıdaki tabloda bunu açık bir şekilde aynı unvana sahip Daire Başkanlarına 'Makam / Görev Tazminatı' verilirken aynı unvana sahip Üniversite Daire Başkanlarına ise 'Makam / Görev Tazminatı' verilmemiştir.
Üniversite daire başkanlarının; yukarıdaki hükümler kapsamına alınmaması ve
diğer tüm kamu idarelerindeki daire başkanlarına 2000 puan üzerinden Makam /
Görev Tazminatı ödenip; yaptıkları önemli işlere ek olarak mali sorumluluklar
da taşımaları yüzünden daha riskli görev yapan üniversitelerdeki daire başkanlarına
bu tazminatın ödenmemesi gerek çalışırken gerekse emekliliklerinde ciddi bir
hak mağduriyetine sebebiyet verilmiş olup, Anayasamızın "Kanun Önünde Eşitlik"
başlıklı 10'uncu maddesine aykırı hareket edilmiş olmaktadır. Aşağıdaki tabloda
Üniversite Daire Başkanlarına yapılan haksız uygulama bariz bir şekilde görülmektedir
Üniversite daire başkanları tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan aynı
ünvana sahip Daire Başkanlarından bir fazlalık veya ekstra bir hak talep etmemektedirler.
Talebimiz doğrultusunda kanun maddesi aşağıdaki şekilde revize edildiğinde Makam/Görev
Tazminatı haksızlığı kolay bir şekilde çözülmüş olacaktır:
"MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun IV sayılı Makam/Görev Tazminatı Cetvelinin 7. Sırasına, birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla "Üniversite Daire Başkanları" ibaresinin de eklenmesi gerekmektedir."
Kamudaki Tüm Üniversite Daire Başkanlarının Ortak Talebi;
Devletimizin; diğer tüm daire başkanlarına verilen ve özlük hakkı olan "Makam/Görev Tazminatını", "adalet" ve "eşit işe eşit ücret" prensipleri gereği üniversite daire başkanlarına da vererek mevcut haksızlığı gidermesidir.