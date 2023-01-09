Dolar 18,78 TL'ye yükseldi
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 18,78 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 18:36, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 18:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,7620
|18,7630
|18,7790
|18,7800
|Avro
|19,7200
|19,7210
|20,1510
|20,1520
|Sterlin
|22,2550
|22,3660
|22,8060
|22,9200
|İsviçre Frangı
|19,9370
|20,0360
|20,3870
|20,4890
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7320
|18,8120
|18,7490
|18,8290
|Avro
|19,6800
|19,7600
|20,1110
|20,1910
|Sterlin
|22,1950
|22,4050
|22,7460
|22,9560