ÖKK Kurmay Başkanı Tuğgeneral Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Özel Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Metin Kılıç'ın cenazesi Ödemiş'te toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 19:20, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 19:21
Kılıç'ın (51) Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için Zafer Mahallesi'ndeki Şeker Camisi'ne getirildi.
Buradaki törene, Tuğgeneral Kılıç'ın annesi Semiha Kılıç, eşi Filiz Kılıç, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
İlçe Müftüsü Mustafa Türköz'ün ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Kılıç'ın naaşı, Ahrandı Mezarlığında götürüldü.
Kılıç'ın cenazesi, dualarla defnedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız