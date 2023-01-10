Dolar günü 18,77 TL'den tamamladı
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar günü 18,77 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 18:18, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 18:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,7790
|18,7800
|18,7740
|18,7750
|Avro
|20,1510
|20,1520
|20,1600
|20,1610
|Sterlin
|22,8060
|22,9200
|22,7570
|22,8710
|İsviçre Frangı
|20,3870
|20,4890
|20,3150
|20,4170
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7490
|18,8290
|18,7440
|18,8240
|Avro
|20,1110
|20,1910
|20,1200
|20,2000
|Sterlin
|22,7460
|22,9560
|22,6970
|22,9070