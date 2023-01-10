Boynu kanepeye sıkışmış halde bulunan çocuk hastanede öldü
Çorum'da boynu kanepeye sıkışmış halde baygın bulunan 8 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 15:48, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 15:49
7 Ocak'ta Akkent 4. Cadde'deki evinde ailesi, Sevgi Tuana K'yi kanepenin altında boynundan sıkışmış halde buldu.
Kanepeyi kaldırdıklarında küçük çocuğun baygın halde olduğunu gören ailenin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgi Tuana K, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız