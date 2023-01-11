Süper Lig takımlarının transferde harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kurul; yüzde 40 sapmayla Fenerbahçe için 1 milyar 587 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 1 milyar 545 milyon, Trabzonspor'a 1 milyar 42 milyon ve Beşiktaş'a 981 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:

Süper Lig Takımlar Takım Harcama Limiti (TL) %40 Sapma DahilTakım Harcama Limiti (TL) 1.Trabzonspor 744.527.045 1.042.337.863 2.Fenerbahçe 1.134.152.391 1.587.813.348 3.Arabam.com Konyaspor 206.164.520 288.630.328 4.Medipol Başakşehir 286.872.606 401.621.648 5.Corendon Alanyaspor 185.810.956 260.135.339 6.Beşiktaş 700.774.651 981.084.511 7.Fraport TAV Antalyaspor 198.447.905 277.827.066 8.Vavacars Fatih Karagümrük 133.307.309 186.630.232 9.Adana Demirspor 287.558.866 402.582.412 10.Demir Grup Sivasspor 269.432.666 377.205.732 11.Kasımpaşa 171.317.390 239.844.346 12.Atakaş Hatayspor 180.937.033 253.311.846 13.Galatasaray 1.104.157.487 1.545.820.482 14.Yukatel Kayserispor 136.325.484 190.855.678 15.Gaziantep FK 267.841.294 374.977.812 16.Bitexen Giresunspor 202.431.404 283.403.965 17.MKE Ankaragücü 236.048.959 330.468.543 18.HangiKredi Ümraniyespor 186.694.743 261.372.640 19.İstanbulspor 195.247.056 273.345.878

Bu arada kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.