Toplanan inek sütü miktarı kasımda aylık bazda yüzde 5,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, bir önceki ay 757 bin 79 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, kasımda yüzde 5,1 azalarak 718 bin 166 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,1 azaldı.

Söz konusu miktar, yılın 11 ayında geçen yılın ocak-kasım dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 8 milyon 955 bin 418 tona geriledi.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 18,5, ayran üretimi yüzde 8,8, içme sütü üretimi yüzde 7,4, inek peyniri üretimi yüzde 5,1, yoğurt üretimi yüzde 3,1 azaldı.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde ise 2021'in aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 16,1, ayran üretimi yüzde 7,2, yoğurt üretimi yüzde 3,4 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 4,8 ve içme sütü üretimi yüzde 2,4 geriledi.

Bir önceki ay 120 bin 847 ton olan içme sütü üretimi, kasımda yüzde 1,9 artarak 123 bin 123 ton olarak kayıtlara geçti.