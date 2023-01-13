Bakan Kirişci: Afet ve fiyatlarda oluşacak zararın yüzde 70'i karşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022'de 296 milyar liralık tarımsal varlığın sigortalanmış olduğunu belirterek, "Bunu çok önemli görüyorum. Bu rakamın daha yukarıda olmasını arzu ediyorum." dedi.

Kirişci, Konya'da bir otelde düzenlenen, Gelir Koruma Sigortası Lansman Toplantısı'nda, rekabet edebilir tarım sektörü inşa etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin son 20 yılda tarım hasılasıyla Avrupa'da birinci olduğunu vurgulayan Kirişci, "Dünyada ilk ondayız. 2022'deki inşallah kapatacağımız rakam 50 milyar doları bulacak. Bu, 2002'de 25,1 milyar dolardı. Bazıları hesap soruyor ya bazı aklı ermeyenlere diyorum ki dolar bazında bile iki katı tarımsal hasılaya ulaşıyor olacağız. Tarımsal ihracat 2002'de 3,8 milyar dolardı, şimdi 30 milyar dolar sınırına geldi. Önümüzdeki yıl, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı da geride kalmış olacak, bu yılın sonu itibarıyla 2002'deki Türkiye'deki ihracatın eşdeğeri olan 36 milyar doları Allah'ın izniyle yakalayacağız." diye konuştu.

Kirişçi, üretim alanında yaşanabilecek her türlü tabiat olaylarında sigorta işlemleri için Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) 2006'da uygulamaya alındığını anımsattı.

- "13,6 milyar liralık da hasar ödemesi yaptık"

TARSİM'in geçmişte sınırlı poliçe portföyü olduğuna işaret eden Kirişci, Gelir Koruma Sigortası poliçesiyle bu rakamın bugün 9'a çıktığını söyledi.

Kirişci, bu poliçeye daha fazla katkı sağlanması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Devlet olarak verdiğimiz destek, 13,7 milyar lira. Çünkü kamu yüzde 67 ortalamayla destek sağladı. Bitmedi, 13,6 milyar liralık da hasar ödemesi yaptık. 2022'de 296 milyar liralık tarımsal varlığımız sigortalanmış oldu. Bunu çok önemli görüyorum. Bu rakamın daha yukarıda olmasını arzu ediyorum. Yaptığımız iş her türlü doluya, sele, taşkına, kuraklığa açık olan bir faaliyet o halde bizim mutlak surette tarım sigortasına daha fazla dikkat kesilmemiz, ilgi göstermemiz gerekiyor."

- Afet ve fiyatlarda oluşacak zararın yüzde 70'i karşılanacak

Tanıtımı yapılan poliçeyi yaptıran çiftçilerin yararlanacağı avantajlara ilişkin ise Kirişci, "Gerek fiyat, gerekse afetlerden kaynaklı zarar gördüklerinde zararlarının yüzde 70'i karşılanıyor olacak. Burada ortalama bir fiyat alınacak, örneğin Konya Ticaret Borsası'nda buğday fiyatının sezon ortalaması esas alınarak gelir korunmuş olacak. Bu teknik bir uygulama. Poliçenin hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

- "Bugün 185 milyon liralık destekleme ödemesi yaptık"

Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli çiftçinin yanında olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 40,4 milyar liralık tarıma destek verdi. Tarım şehri Konya'ya iktidar olduğumuz 20 yılda 71,7 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım gerçekleştirdik. En sıradan rakamın 2002'ye göre 12-15 kat arttığını söyleyebilirim. Bu Konya'nın ihracatında da böyle aldığı tarımsal destek ve hasılasında da aynı şekilde. Bugün 185 milyon liralık destekleme ödemesi yaptık. Bunun yaklaşık 8 milyon liradan fazlası Konyalı çiftçilerimizin hesabına yatırıldı. Helali hoş olsun. Tarımsal destek noktasında 2022'de Konya'ya verdiğimiz destek 3 milyarın üzerinde, bu da helali hoş olsun."