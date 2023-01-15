MB'den zorunlu karşılık kararı: Oran sıfırlandı

Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkındaki Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yabancı para cinsinden olan mevduat ve katılım fonu zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülüklerine göre yeniden belirlendi. Buna göre zorunlu karşılık oranı, yurt dışı bankalar mevduatı ve katılım fonu hariç, vadesiz, ihbarlı veya 1 ve 3 ay arasında vadeli hesaplar için yüzde 8 olacak.

6 ay, 1 yıl ya da daha uzun vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Borçluların fonlarına gelince, yurt dışı bankalar mevduatı ve katılım fonu dahil 1 yıla kadar yüzde 8; 3 yıl dahil vadeli hesaplar için yüzde 5,5; 3 yıldan uzun süreliler için yüzde 3 oldu.

Kalkınma ve yatarım bankalarınca 1 yıldan uzun vadeli ihraç edilen menkul kıymetler için bu oran yüzde 0 olarak uygulanacak.