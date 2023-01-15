Fatih'te ortaklar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Olay, Şehsuvar Bey Mahallesi Çakmaktaşı Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf L.'nin (57) ile ortağı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada ortağı Yusuf L.'yi silahla kafasından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Yusuf L. olay yerinde hayatını kaybetti. Ortağı Yusuf L.'yi silahla vurarak öldüren şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde Yusuf L.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı

Olayın yaşandığı alanı emniyet şeridi ile kapatan polis ekipleri cinayeti işleyen şüpheliyi yakalamak için de geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Yusuf L.'nin öldüğü haberini alan çocukları ve yakınları olay yerine geldi. Babalarının cansız bedenini gören çocukları sinir krizi geçirdi.