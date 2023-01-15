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Türkiye'nin 2022'deki binek otomobil ihracatı 9,2 milyar dolar oldu

Türkiye'den geçen yıl 110 ülke ve bölgeye 9 milyar 264 milyon 807 bin dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 11:21, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 11:26
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Türkiye'nin 2022'deki binek otomobil ihracatı 9,2 milyar dolar oldu

2021'i 29 milyar 334 milyon 554 bin dolar ihracatla kapatan otomotiv endüstrisi, 2022'de yüzde 5,7 artışla 30 milyar 995 milyon 808 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün gruplarından olan "binek otomobil" dış satımı ise 2022'de, önceki yıla göre yüzde 2,5 daraldı. 2021'de 9 milyar 504 milyon 34 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, 2022'de 9 milyar 264 milyon 807 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv sektörünün 2022'deki toplam dış satımının yüzde 29,9'unu binek otomobiller oluştururken, geçen yıl 110 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye araç satıldı.

- Birleşik Krallık'a ihracat milyar doları aştı

Sektör, geçen yıl en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye 2022'deki dış satım 2021'e göre yüzde 12,6 azalışla 1 milyar 737 milyon 240 bin dolardan 1 milyar 517 milyon 945 bin dolara geriledi.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan Birleşik Krallık'a dış satımda yüzde 31,71 artış sağlandı. 2021'de 807 milyon 672 bin dolarlık binek otomobil satılan Birleşik Krallık'a geçen yıl 1 milyar 63 milyon 753 bin dolarlık dış satıma imza atıldı.

Üçüncü sırada yer alan İtalya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 1,84 artışla 882 milyon 558 bin dolardan 898 milyon 803 bin dolara çıktı.

Bu dönemde, 4'üncü sıradaki İspanya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 2,6 azalışla 818 milyon 708 bin dolara, 5'inci Almanya'ya ihracat da yüzde 11,85 düşüşle 744 milyon 540 bin dolara geriledi.

Polonya yüzde 34,85 artış ve 607 milyon 134 bin dolarla 6'ncı, Slovenya yüzde 0,7 yükseliş ve 418 milyon 233 bin dolarla 7'nci, İsrail yüzde 21,2 artış ve 394 milyon 109 bin dolar ihracatla 8'inci, Belçika yüzde 2,6 azalış ve 276 milyon 456 bin dolarla 9'uncu, Mısır ise yüzde 46 düşüş ve 222 milyon 995 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

- Bazı ülke ve özerk bölgelere ihracat büyük oranda arttı

Binek otomobil grubunda bazı ülke ve özerk bölgelere ihracatta dikkati çeken artışlar yaşandı.

Kazakistan'a 2021'de 12 milyon 306 bin dolarlık binek otomobil ihraç edilirken, geçen yıl yüzde 459,28 artışla 68 milyon 825 bin dolarlık satış yapıldı.

Türkmenistan'a 2021'de 413 bin dolarlık binek otomobil dış satımı, 2022'de yüzde 2 bin 696 artışla 11 milyon 551 bin dolara yükseldi.

Irak'a yüzde 109,8 artışla 66 milyon 550 bin, Lübnan'a yüzde 263,2 yükselişle 24 milyon 639 bin, Şili'ye yüzde 409,4 artışla 11 milyon 181 bin, Bosna Hersek'e yüzde 113 artışla 7 milyon 473 bin, Arjantin'e yüzde 294,5 yükselişle 4 milyon 489 bin, Cezayir'e yüzde 6 bin 97 artışla 4 milyon 200 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

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