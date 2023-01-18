Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 16:29, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 16:30
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız