İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek
Ak Partili Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız seçim tarihini ilan etti
Ak Partili Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız seçim tarihini ilan etti
Yargıtay Başkanı: Yasa ve Anayasa AYM'yi de bağlar
Yargıtay Başkanı: Yasa ve Anayasa AYM'yi de bağlar
HDP kararını verdi...Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacak
HDP kararını verdi...Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacak
Bakan Bilgin: EYT'nin Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum
Bakan Bilgin: EYT'nin Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihini işaret eden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihini işaret eden açıklama
THY çalışanlarının maaşını yüzde 20 artırdı
THY çalışanlarının maaşını yüzde 20 artırdı
MEB, yarıyıl tatilinde ilk kez 'kış okulları'nı hayata geçiriyor
MEB, yarıyıl tatilinde ilk kez 'kış okulları'nı hayata geçiriyor
Fahiş site aidatlarına bakanlık incelemesi
Fahiş site aidatlarına bakanlık incelemesi
Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor
Bedelli askerlikte 2023 için celp dönemleri ve yerleri belirlendi
Bedelli askerlikte 2023 için celp dönemleri ve yerleri belirlendi
Ocak sonrası mahalli idarelerdeki memurların ilave ödemeleri arttı
Ocak sonrası mahalli idarelerdeki memurların ilave ödemeleri arttı
Samsun'da rüşvet operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Samsun'da rüşvet operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli büyük fetö operasyonu: 44 kişiye gözaltı kararı
İstanbul merkezli büyük fetö operasyonu: 44 kişiye gözaltı kararı
'Ucuz konut'la kapora tuzağı
'Ucuz konut'la kapora tuzağı
Odalara üye tüm firmaların yeni konutları kampanyaya dahil
Odalara üye tüm firmaların yeni konutları kampanyaya dahil
MEB sosyal etkinlikler yönetmeliğinde değişiklik yaptı
MEB sosyal etkinlikler yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi komisyondan geçti
Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi komisyondan geçti
Konut satış ofislerinde 'Yeni Evim' kampanyası hareketliliği
Konut satış ofislerinde 'Yeni Evim' kampanyası hareketliliği
Bakan Nebati: Tek problemimiz var, enflasyon
Bakan Nebati: Tek problemimiz var, enflasyon
Bahçeli'nin seçimin mayısta yapılması talebine AK Parti'den destek
Bahçeli'nin seçimin mayısta yapılması talebine AK Parti'den destek
Motorine 1 lira 5 kuruşluk zam
Motorine 1 lira 5 kuruşluk zam
Sözleşmeliye kadroda neden 28 Kasım esas alındı?
Sözleşmeliye kadroda neden 28 Kasım esas alındı?
TBMM çocuk istismarını araştıracak: İlk ziyaret İstanbul'a
TBMM çocuk istismarını araştıracak: İlk ziyaret İstanbul'a
Bakan Özer'den 'çocuk işçiliği artıyor' iddialarına yanıt
Bakan Özer'den 'çocuk işçiliği artıyor' iddialarına yanıt
Danıştay, yeni YSK üyelerini seçti
Danıştay, yeni YSK üyelerini seçti
Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak
Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak
Konut fiyatlarında artış sürüyor: Kasım'da yüzde 174 arttı
Konut fiyatlarında artış sürüyor: Kasım'da yüzde 174 arttı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Şişli'de yarın Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 17:20, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 17:20
Yazdır
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Şişli'de Dink'in ölümünün 16. yıl dönümü nedeniyle yapılacak anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy İstikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Sahte yetkili servislere karşı 'SERBİS'ten faydalanma çağrısı
Sahte yetkili servislere karşı 'SERBİS'ten faydalanma çağrısı
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem... Van ve Iğdır'dan hissedildi
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem... Van ve Iğdır'dan hissedildi
Messi ile Ronaldo yarın karşı karşıya gelecek
Messi ile Ronaldo yarın karşı karşıya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihini işaret eden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihini işaret eden açıklama
THY çalışanlarının maaşını yüzde 20 artırdı
THY çalışanlarının maaşını yüzde 20 artırdı
Assan Panel, Togg'un fabrikasının cephe ve çatı panelleri tedarikçisi oldu
Assan Panel, Togg'un fabrikasının cephe ve çatı panelleri tedarikçisi oldu

Bu Habere Tepkiniz

MEB eğitim kurumları yönetici seçme sınavı başvuları başladı

MEB eğitim kurumları yönetici seçme sınavı başvuları başladı

2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı(2023-MEB-EKYS) 5 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır
Etrafından para toplayıp borsada batıran müezzinin atılması hukuka uygun bulundu

Etrafından para toplayıp borsada batıran müezzinin atılması hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ... Camii müezzin kayyımı olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
İŞKUR memurlarından Cumhurbaşkanı'na mektup

İŞKUR memurlarından Cumhurbaşkanı'na mektup
Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Danıştay 12. Dairesi, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 13/05/2017 tarihinde katıldığı sözlü sınavda başarısız sayılmasına dair işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin açılan 3 davayı sonuçlandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Sözleşmelilere kadro' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

'Sözleşmelilere kadro' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
2023 Ocak ayı katsayı artışından kimler ayrıca ikramiye farkı alabilir?

2023 Ocak ayı katsayı artışından kimler ayrıca ikramiye farkı alabilir?

2023 yılı Ocak ayı maaş katsayılarındaki artış gereğince, 4 grup emekli kamu personeline ikramiye farkı ödenmektedir.
Ceza yargılamasının disiplin soruşturmasına etkisine ilişkin üç yeni karar yayımlandı

Ceza yargılamasının disiplin soruşturmasına etkisine ilişkin üç yeni karar yayımlandı

Ceza yargılamasının disiplin soruşturması üzerindeki etkisine ilişkin uygulamada sıklıkla hatalar yapıldığı bilinmektedir. Danıştay kararları ise bu konuda bazen yol gösterici bazen ise kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Danıştay 12. Dairesinin yeni yayımlanan 3 kararını yayınlıyoruz.
Kazanç getirici iş yapan avukatın sözleşmesi feshedilebilir mi?

Kazanç getirici iş yapan avukatın sözleşmesi feshedilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Silvan Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden sözleşmeli personel statüsünde avukat olarak görev yapan davacının hizmet sözleşmesinin, "kazanç getirici faaliyet yaptığı gerekçesiyle" feshedilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Öğretim Elemanlarının Görevlendirme Haklarında Önemli Düzenleme

Öğretim Elemanlarının Görevlendirme Haklarında Önemli Düzenleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, akademisyenlerin uzun süreli görevlendirme işlemlerinde yaşanan sorunları bütünüyle çözecek yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.
Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı!

Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle doktora mezunu öğretim elemanları ile doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı olarak çalıştırılacak kişilerin lisansüstü düzeyde ders verebilmesine imkan sağlandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Sosyal medya paylaşımıyla 'Türkiye'ye baklava yediren kız', gelen olumlu tepkileri anlattı

Sosyal medya paylaşımıyla 'Türkiye'ye baklava yediren kız', gelen olumlu tepkileri anlattı

Kaldırımda gördüğü beton engelleri fıstıklı baklavaya benzettiğini esprili bir dille sosyal medya paylaşarak Türkiye çapında gündem olan ve birçok markanın baklavada indirim kampanyası başlatmasını sağlayan Semiha Dilara Hazır, gelen tepkilerin kendini mutlu ettiğini söyledi. Hazır, Rami Kütüphanesi'nin açılışına gittiği gün kaldırımda gördüğü üzeri sarı boyalı yanlarından yeşil çimlerin çıktığı beton engellerin fotoğrafını, Twitter hesabı üzerinde "Dün Eyüp'te yerde dev bir fıstıklı baklava gördüğümü zannettim." diyerek paylaştı. Paylaşım kısa sürede Türkiye çapında etkileşime girerek 3 milyona ulaşan görüntülenmeye ve binlerce yoruma ulaştı. Paylaşımın ardından yüzlerce kişi Hazır'a mesaj atarak duygularını belirtirken, birçok firma da bu paylaşımın ardından baklavada indirim kampanyası başlattı.
Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
BUSMEK'le 2022 dolu dolu geçti

BUSMEK'le 2022 dolu dolu geçti

Bursa?da hizmetleriyle adeta bir halk üniversitesine dönüşen Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), anaokulundan başlayarak hayat boyu öğrenme felsefesi ile toplumun tüm kesimlerini kucaklıyor.