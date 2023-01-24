50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklif komisyonda
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklif komisyonda
Bakan Bilgin: EYT'liler Mart'ın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekler
Bakan Bilgin: EYT'liler Mart'ın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekler
YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama
YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama
AK Parti'de 4 il başkanlığına atama
AK Parti'de 4 il başkanlığına atama
Emniyet'ten Rütbe Terfi Yazılı Sınavı sonucu açıklaması
Emniyet'ten Rütbe Terfi Yazılı Sınavı sonucu açıklaması
Erdoğan: Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Erdoğan: Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Başörtüsü düzenlemesi Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Başörtüsü düzenlemesi Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı
Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı
İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Seçim süreciyle ilgili merak edilen 10 soru
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri
Yüksek Komuta Kademesinin 2023 yılı emekli maaşları ve ikramiyeleri
Kasapta 200, ESK'da 90 TL! Vatandaş 'ucuz' et kuyruğunda
Kasapta 200, ESK'da 90 TL! Vatandaş 'ucuz' et kuyruğunda
Abdurrahim Albayrak: 1000 kadın şoför bulsam 1000'ini de bugün işe alırım
Abdurrahim Albayrak: 1000 kadın şoför bulsam 1000'ini de bugün işe alırım
Benzine büyük zam bekleniyor
Benzine büyük zam bekleniyor
Yargıtay'dan emsal karar: İnternetini paylaşan suça ortak
Yargıtay'dan emsal karar: İnternetini paylaşan suça ortak
İslam Memiş'ten altın borcu olanlara uyarı: Bekleyin!
İslam Memiş'ten altın borcu olanlara uyarı: Bekleyin!
Bunu yapanların emekli maaşı yüzde 20 artıyor
Bunu yapanların emekli maaşı yüzde 20 artıyor
Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı
Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Ali Erbaş açıkladı: Cuma hutbeleri nasıl hazırlanıyor?
Ali Erbaş açıkladı: Cuma hutbeleri nasıl hazırlanıyor?
Görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklif komisyonda

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 23:50, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 23:52
Yazdır
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklif komisyonda

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, teklifin gerekçelerinin hiçbir şekilde anlaşılmadığını, bazı konularda kafalarda soru işareti bıraktığını söyledi.

Üniversitelerde idarelerin keyfi kararları nedeniyle yüksek lisans ve doktorasını tamamlayanlardan ilişiği kesilenlerin olduğunu, bu kişilerin kanun kapsamına girip girmeyeceğinin merak edildiğini belirten Özdemir, "Meclis olarak 2018 yılında yasal güvence vermemize rağmen neden kadro bulamadılar? Bir de 2022 Aralık ayında ilan edilen 800'e yakın araştırma görevlisi kadrosu oldu. Bu kişilerin sınav süreci devam ediyor. Kanun yürürlüğe girdiğinde bu akademisyenlerin durumu ne olacak? Burada bir açıklık var. 50/d'den 33/a'ya geçenler için zorunlu hizmet yükümlülüğü olacak mı?" diye sordu.

Özdemir, komisyonun, vakıf üniversiteleri konusunda detaylı bir çalışma yapması gerekirken, üniversitelerin isimleriyle uğraşıldığını ileri sürdü.

Kurulalı birkaç yıl olmuş üniversitelerin isimlerinin değiştirilmesi uygulamasını bir türlü anlamadığını ifade eden Özdemir, "Bazı üniversitelerin içinden vakfın adı çıkarılırken, bazı üniversitelere vakıf adı ekleniyor. Buradaki ölçüt nedir? İsim değişikliğinin arkasında başka bir gerekçe mi var?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, öğrenci disiplinini düzenleyen mevzuattaki "kopya çekmeye teşebbüse" verilen cezanın çok ağır olduğunu söyledi.

Ortaöğretim disiplin yönetmeliğini incelediklerini, benzer fiilin 1 ila 5 gün uzaklaştırma cezasını ön gördüğünü öğrendiklerini vurgulayan Koncuk, "Yani 12. sınıfta bir çocuk kopya çektiğinde 1 ila 5 gün okuldan uzaklaştırılıyor. Aynı çocuk bir yıl sonra üniversiteye geçtiğinde aynı eylemi gerçekleştirmeye teşebbüs ettiğinde bir yarı yıl ceza alıyor. Bu cezanın çok ağır olduğunu dile getiriyoruz. Asla kopya çekmeyi öğrencilerimize tavsiye etmiyoruz ama herhalde kopya çekmeyen yoktur." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Anayasanın 42. maddesinin "Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" hükmünü içerdiğini belirterek, görüşülen teklifte "yükseköğrenim kurumu içerisinde alkollü içki kullananlar belirli süreyle eğitim hakkından yoksun bırakılırlar" hükmünü içirdiğini anımsattı.

Bu durumun anayasada yerinin olmadığını ileri süren Aydoğan, şunları kaydetti:

"Bunun anayasa karşısında bir anlamı var mı? Özgürlüklerin özüne dokunmamak bu mu? İleride bir çocuk aldığı az miktar bir alkolle yakalandığında eğitim hakkını elinden alacaksınız. Hukuki anlamda belirginlikten uzak, ölçülülükten uzak, hakkaniyetten uzak, hukuki güvenlik ilkesiyle alakası olmayan düzenlemeleri sokup sokuşturup, bir ideolojik tariflemeyle beraber gencecik çocukları sokağa bırakmayın. Bu olmaz. Bunu tarif edemezsiniz. Birisi alkol içer, birisi çay içer. Sizin bu düzenlemenize göre bir genç içtiği içki yüzünden eğitim hakkından yoksun kalacak, biz de vicdanımıza yedireceğiz ve bu teklifi buradan geçireceğiz öyle mi?" ifadelerini kullandı.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, bir eğitimci olarak eğitimde ölçütlerinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ortaya koyduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak olduğunu söyledi.

Beşikten mezara diye adlandırdıkları bir süreçte "İlim Çin'de de olsa alacağız, almakla mükellefiz." dediklerini belirten Aydın, "Batı ülkelerinden verilen referanslar baş tacı. Ancak 'batıdaki özgürlükler çok fazla, bizdeyse gittikçe kısıtlanıyor." sözlerini anlayamıyorum. Batı'nın çok gelişmiş büyük üniversitelerinde bulunduk. Ne içkinin ne de sigaranın özgürce, rahatça kullanıldığına şahitlik ettim. Dolayısıyla burada üzerinde konuştuğumuz meseleler detaylandırılmış, o kurumu bağlayan meseleler ve gücünü de anayasadan almaktadır." diye konuştu.

- "Anayasa Mahkemesi mevzuatın, kanunla tanzim edilmesini istemiştir"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise Türkiye'de bu zamana kadar yükseköğretim alanında öğrenci disiplinini düzenleyen mevzuatın, büyük ölçüde yönetmeliklerle yürütüldüğünü anımsattı.

Son anayasa kararının, öğrenci disiplin yönetmeliğinin maddelerinin anayasaya aykırılık bakımından bir değerlendirilmesini değil, ilgili disiplin mevzuatının kanuna bağlanması gerektiği hususunu içerdiğini belirten Özvar, "Kanun teklifinde ifade edilen ilgili maddelerle alakalı ne Anayasa Mahkemesinde ne de bu vakte kadar hiçbir yargı denetiminde ortaya bir problem çıkmamıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi bizden bu konudaki mevzuatın, kanunla tanzim edilmesini istemiştir. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ilgili disiplin yönetmeliğini kanun seviyesine çıkarmaktan ibarettir. Dolayısıyla anayasanın bizlerden istediği vazifeyi böylelikle yapmış oluyoruz." dedi.

Özvar, teklifle sadece "disiplinde uyarı" cezasını kaldırma yoluna gittiklerinin altını çizerek, "Çünkü uyarı, yönetmelikte bir ceza olarak formüle edilmişti. Bütün üniversite hocalarıyla yaptığımız istişare, anket çalışmaları ve öğrenci görüşmelerinde bunun bir ceza olarak değerlendirilmesinin; öğrenci psikolojisi, motivasyonu ve sicil bilgileri bakımından da çok menfi sonuçları doğurduğunu gördük ve bunun da düzeltilmesi gerektiğine inanarak ilgili cezayı kaldırmış olduk. Bunun dışında disiplin yönetmeliğinde geçen maddelerin hemen hemen tamamında herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir." ifadelerini kullandı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından maddelere geçildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda
Yeni Konut Finansmanı kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
Yeni Konut Finansmanı kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Avukat eşini ve yardıma gelen kişiyi yaralayan sanığa 27 yıl hapis
Avukat eşini ve yardıma gelen kişiyi yaralayan sanığa 27 yıl hapis

Bu Habere Tepkiniz

Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, merkezi ısıtma sistemleri kurma, kurdurma, işletme veya işlettirme görev ve yetkisinin büyükşehir Belediyesinde olduğundan, ilçe belediyesine ait Bölgesel Isıtma Sisteminde tahsildar kadrosunda çalışmakta olan davacının kadrosunun da büyükşehir belediyesine aktarılmasını hukuka uygun buldu.
Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi.
Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Bazı üniversiteler akademik kadro ilanlarında, YÖK Yürütme Kurulu'nun 2020 tarihli kararına rağmen eşdeğer bölüm mezunlarının başvurularını kabul etmiyor.
Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediye Başkanlığında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis olarak görev yapan davacının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesine istinaden feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, rehber öğretmen ataması hakkında açıklamada bulundu.
Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi halinde sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Sözleşmelilerden kadroya geçmeleri halinde, kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetlerinin olup olmadığı haklarında uygulanacak olan kanun hükümlerini belirler. Durumlarına göre 5434 veya 5510 hükümleri uygulanır.
Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Profesör, görev tahsisli konut davasını kazandı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik açtığı görev tahsisli konut davasını kazandı.
KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

KİT'lerde 'avukatlık vekalet ücreti'ne ilişkin 2 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan avukatların avukatlık vekalet ücretinin dağıtımına ilişkin açtığı iki davayı sonuçlandırdı
Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yapılan düzenlemeyle birlikte doçent ek göstergesinden yararlanabilmek için kadroya atanma şartı getirildi!
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
Bahçeli'den, Sinan Ateş'i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Bahçeli'den, Sinan Ateş'i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş cinayeti ile ilgili soru sorması engellendi. Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti sorusu sorulması üzerine sinirlendi. "İşine bak hadi işine bak"
Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2023.
Ters köşe eden 'deyim' sorusu!

Ters köşe eden 'deyim' sorusu!

Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 18 yaşındaki Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü hazırlık öğrencisi Özlem Koşar 50 bin TL'lik soruda takıldı. Ters köşe eden 'deyim' sorusu adeta gündeme damgasını vurdu.