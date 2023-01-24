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Erdoğan: Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 21:03, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 21:04
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Erdoğan: Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi salonunda düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bu törenlerle sanatçılarımıza şükran sunma fırsatı buluyoruz. Böylece nice değerimize teşekkürlerimizi iletiyorum.

Kültür ve sanatın farklı alanlarına ilgi duyan gençlerimiz üstatlarından ilham alarak kendi başarı hikayelerini yazıyor.

"Ödüller, değerlerimizin dünyada tanınmasını sağlamak için önemli"

Kültür sanat erbablarının kurumumuzda edindiği müstesna yeri bu ödüller ile de destekliyoruz. Bu ödüller gençlerimizi teşvik etme yanında, sahip olduğumuz değerlerin dünyada tanınmasını sağlamak için önemlidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılı özel ödüllerinin sahipleri belirlenirken de bu hassasiyetle karar verilmiştir.

Haksız rekabetin ekonomik hayatı esir aldığı günümüzde ahilik kültürünün önemi daha çok anlaşılıyor.

"Bir toplum kültür ve sanat alanındaki birikimi kadar güçlüdür"

Kültür ve sanat bir milleti ayakta tutan önemli sütunlar arasında gelir. Bir toplum kültür ve sanat alanındaki birikimi kadar güçlüdür.

Savunmada ekonomide ve diğer alanlarda elde edilen kazanımların kalıcılığı da kültür ve sanata bağlıdır. Kültür ve sanat açısından zayıf toplumlar saman alevi gibi sönüp gitmişlerdir.

İnsanlık tarihine baktığımızda bunun sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz. Bileğinin gücüyle kilometrelerce savaşmış komutanları bugün kimse hatırlamıyor. Nice güçlü ordunun bugün esamesi okunmuyor. Fakat sanatta çığır açmış, kendi özgün kimliklerini icra etmiş özgün toplumlar dimdik ayaktadır.

"1000 yıllık köklü bir birikime sahibiz"

Bu milletler ekonomik ve sosyal buhranlar geçirse de ayakta kalır. Türk milletinin de ayakta kalabilmesinin sebebi bu kültürel hazinesidir.

1000 yıllık köklü bir birikime sahibiz. Kültür havzamızın sınırları Avrupa'dan Orta Doğu'nun en ücra köşesine kadar uzanıyor.

Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.

"Hangi ilimize gitsek insanlık tarihine ışık tutan tarihle karşılaşıyoruz"

Dünyada eşi benzeri olmayan bir hazinemiz bulunuyor. Asırlardır farklı kimliklere ev sahipliği yapmış hoşgörü timsali illerimiz bulunuyor. Hangi ilimize gitsek insanlık tarihine ışık tutan tarihle karşılaşıyoruz.

Maziden atiye kurduğumuz bu kadim biriikimi koruduğumuz sürece bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz.

Sanat ve sanatçılarımız arasında asla ayrım yapmadan başarıyı desteklemenin çabası içerisindeyiz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yaptığımız çalışmalarımızda, kültürümüzü ve sanatımızı desteklemek için var gücümüzle çalışıp, her türlü adımı attık. Bu topraklara ait eserleri yurt dışından getirdik. Ecdadımızın emanetlerini ve eserleri ihya ettik.

Çağın ihtiyaçlarına göre gelenekselle, moderniteyi yan yana getirdik. Geçtiğimiz hafta açtığımız Rami Kütüphanemiz, bu kültür sentezinin en güzel örneği oldu.

Yaptığımız çalışmalarla kültür ve turizmimizin birbirini destekleyen, aynı zamanda güçlendiren bir eko sistem olmasını sağladık.

Projelerimizi hayata geçirirken hiçbir zaman tek yönlü planlar yapmadık. Rami Kütüphanemiz kültürün, sanatın, millet bahçemizin, yazma eserlerin ve Atatürk kitaplığının yer aldığı çok yönlü bir projeydi.

"Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz"

Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz.

Ortak değerlerimize sahip çıkmaya önem veriyoruz. 2023 yılını Mevlana yılı olarak inşa ettik. Anadolunun manevi mimarlarından büyük mutasavvuf Mevlana'yı hep birlikte yad edeceğiz.

Nefret yerine muhabbetin, umutsuzluk yerine umudun hakim olması için canla başla çalışacağız. Tüm kurumlarımızdan Mevlana yılının hakkıyla idrak edilmesi için gerekli tüm çalışmanın yapılmasını bekliyoruz.

Ödül alan kurumları şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

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