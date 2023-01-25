Kreşte küçük kızı darp ettikleri iddia edilen 2 öğretmen hakim karşısında

EYT dahilindeki prim borçları yapılandırılamayacak
EYT dahilindeki prim borçları yapılandırılamayacak
78 ilde 76 bin 485 ücretli öğretmen görev yapıyor
78 ilde 76 bin 485 ücretli öğretmen görev yapıyor
Uzaya gidecek adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Uzaya gidecek adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Yargıtay üyesi Talip Bakır, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Talip Bakır, YSK üyeliğine seçildi
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin üst üste 3. kez seçildi
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin üst üste 3. kez seçildi
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı
TBMM lokantasındaki fiyatlar yeniden gündemde
TBMM lokantasındaki fiyatlar yeniden gündemde
Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sedat Peker' açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sedat Peker' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 4924'e tabi sözleşmeli personelle ilgili Genelge
Sağlık Bakanlığı'ndan 4924'e tabi sözleşmeli personelle ilgili Genelge
Yeni yılda ikinci el oto fiyatları yüzde 10 arttı
Yeni yılda ikinci el oto fiyatları yüzde 10 arttı
Benzine büyük zam geldi, motorine zam yolda
Benzine büyük zam geldi, motorine zam yolda
Online ticarette iade vurgunu
Online ticarette iade vurgunu
Seçimler için önce TBMM yolu denenecek
Seçimler için önce TBMM yolu denenecek
50/d'li araştırma görevlilerine kadro teklifi, komisyonda kabul edildi
50/d'li araştırma görevlilerine kadro teklifi, komisyonda kabul edildi
Bakan Bilgin: EYT'liler Mart'ın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekler
Bakan Bilgin: EYT'liler Mart'ın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekler
AK Parti'de 4 il başkanlığına atama
AK Parti'de 4 il başkanlığına atama
Emniyet'ten Rütbe Terfi Yazılı Sınavı sonucu açıklaması
Emniyet'ten Rütbe Terfi Yazılı Sınavı sonucu açıklaması
Erdoğan: Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Erdoğan: Türkiye'nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz
Başörtüsü düzenlemesi Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Başörtüsü düzenlemesi Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı
Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı
İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
İYİ Parti ve CHP'den başörtüsü için anayasa önergesi!
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması: Yüzde 10 indirim
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Bakan Bilgin'den 'mevsimlik işçilerle' ilgili yeni müjde
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Beklenen kar yağmadı, Uludağ istihdam azalttı
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bakanlık düzenleme yapmıştı: Yüksek site aidatları geri çekiliyor
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı: Hadi işine bak
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaç' açıklaması
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kreşte küçük kızı darp ettikleri iddia edilen 2 öğretmen hakim karşısında

Zeytinburnu'nda 23 aylık kızın çocuğunu darp ettikleri iddia edilen 2 sanık, hakim karşısına çıktı. Sanık Yasemin C. savunmasında, "Ben bu olaydan sonra istifa ettim ancak suçlu olduğum için değil, sosyal medyada paylaşıldığı için bundan rahatsız oldum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 15:46, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 15:48
Yazdır
Kreşte küçük kızı darp ettikleri iddia edilen 2 öğretmen hakim karşısında

Zeytinburnu'nda iddialara göre, 28 Nisan 2022 tarihinde 23 aylık kızını özel kreşe kaydettiren anne kızının bacağında gördüğü morlukların ardından kreş yönetiminden ve çalışanlarından şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlanmıştı. 2 sanık hakkında 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenmişti. Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müştekiler, tutuksuz sanıklar Elif Yaren G., Yasemin C. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklarda dinlendi.

"Çocukların daha rahat uyuyabilmesi için ince bir tülbent örtüyoruz"
Sanık Elif Yaren G. savunmasında, "Zeytinburnu'nda bulunan kreşte öğretmen olarak çalışıyordum. Ben daha çok çocukların bakımı ile ilgileniyordum. İmza yetkisi Yasemin öğretmendeydi. Mağdur çocuk uyku problemi olan bir çocuktu. Olay gününde çocuğun öksürüğü vardı. Anneye bildirdik. Kreşe devam eden tüm çocukların en küçük problemini dahi ailelere bildirmek için mesaj grubunda paylaşıyorduk. Annenin şikayetçi olması ve olay arasında 4 gün var. Oluşan kızarıklıklar ve morluklar yeni değildi. Bu nedenle bunlar evde oluşmuş olabilir. Diğer taraftan çocuk hareketli olduğundan ve su matarasını üzerinde taşıdığından su matarası çarpmış olabilir. Ben bilerek ve isteyerek mağdura kasten kötü davranmadım. Yaralamadım, darp etmedim. Bizim çocukları uyuttuğumuz oda yeterince karanlık olmadığından çocukların daha rahat uyuyabilmesi için ince bir tülbent örtüyoruz. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

"Mağdur çocuğun uyku problemi vardı"
Sanık Yasemin C. Savunmasında, "Zeytinburnu'nda bulunan bir kreşte öğretmen olarak çalışıyordum. Ben daha çok çocukların akademik ve eğitim yönü ile ilgileniyordum. Bakım işleriyle Elif öğretmen ilgileniyordu. Mağdur çocuğun uyku problemi vardı. Uyuyamıyordu. Annesinin bundan bilgisi vardı. Hatta annesi okulun psikoloğuyla görüşmüştü. Ben mağdur çocuğa kötü davranmadım, tartaklamadım. Ben bu olaydan sonra istifa ettim ancak suçlu olduğum için değil, sosyal medyada paylaşıldığı için bundan rahatsız oldum. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"Ağladığım için görüntüleri izlemeyi bıraktım"
Müşteki S.A. beyanında, "Ö.D.A.'yı Zeytinburnu'nda bulunan bir kreşe yazdırdık. Ocak 2022'de kreşe gitmeye başladı. 1 - 2 ay sonra vücudunun değişik yerlerinde kızarıklıklar ve morluklar devam edince ben kreşe bizzat gittim. Konuya ilişkin çocuğun bakımına yönelik video kaydını izlemek istedim. Ben görüntüleri yarıya kadar izlediğimde sanıklardan Yasemin C.'nin kızıma kötü davrandığını görünce dayanamadım, ağladığımdan görüntüleri izlemeyi bıraktım. Huzurdaki sanıklardan şikayetçiyim" dedi.
Tanık Ş.S. beyanında, "Ben mağdur çocuğun olayı yaşadığı okulda farklı bir zamanda iki ay kadar çalıştım. Mağdur çocuk olaydan sonra benim şu an çalıştığım kreşe başladı. Uykuya geçeceği sırada çocuk, "Bana kızacak mısın? Beni dövecek misin? " diyordu. Bunun sebebini annesine sorduktan sonra öğrendim. Mağdur çocuk sanıklardan somut olarak bahsetmiyordu ancak sürekli kafasını eğiyordu. Kendisine sürekli vurulacakmış gibi çekimser davranıyordu. Ben daha önce o okulda çalıştığım için böyle olaylar olduğunu biliyordum" dedi. Hakim, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianamede
İddianameden, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.A.'nın kızının Zeytinburnu'nda bulunan Sanatçı Çocuklar Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne gittiğine, kızın kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğunu gördüğüne, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verilmiştir. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumunun raporunda, Ö.D.A.'nın hayati tehlike geçirmediği basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının bildirildiği aktarılmıştır. "Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, S. A.'nın kızının Zeytinburnu'nda bulunan Sanatçı Çocuklar Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne gittiğine, kızın kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğunu gördüğüne, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verilmiştir. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumunun raporunda, Ö. D. A.'nın hayati tehlike geçirmediği basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının bildirildiği aktarılmıştır. Bilirkişi tarafından incelenen kreşe ait CD görüntülerinde, görevli olduğu düşünülen şahısların küçük kız çocuğunu ayağından sallarken küçük çocuğun ayağından tuttukları, bu şekilde salladıkları ancak çocuğun uyumadığı çocuğa kızar vaziyette oldukları ve yastık ile birlikte çocuğu hızlıca kaldırıp tekrar ayaklarına bıraktıkları, sonrasında çocuğu hızlıca sağa sola salladıkları elini ve ayaklarını tuttukları, her iki bayan şahsında çocuğa kızdıkları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri anlaşılmıştır. Cumhuriyet savcısı, sanıklar için 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulundu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Adana'da çoban cinayeti: Uzman çavuş ve babasına gözaltı
Adana'da çoban cinayeti: Uzman çavuş ve babasına gözaltı
Bilirkişi skuter kazasında ölen Dilara Gül'ü asli kusurlu buldu
Bilirkişi skuter kazasında ölen Dilara Gül'ü asli kusurlu buldu
Meslektaşı karısını öldüren polis memuru, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Meslektaşı karısını öldüren polis memuru, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Firari hükümlü, annesini karşılamak için geldiği havalimanında yakalandı
Firari hükümlü, annesini karşılamak için geldiği havalimanında yakalandı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı
TBMM Hazırlık Komisyonu Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı için toplandı
TBMM Hazırlık Komisyonu Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı için toplandı

Bu Habere Tepkiniz

2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

ÖSYM 2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS branş bazında sıralamaları yayımladı.
YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM 2023 yılı YÖKDİL/1 başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.
343 personel mağdur oldu

343 personel mağdur oldu
AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar

AYM'den memurun sicil raporuyla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi bir memurun sicil raporuna yazılan aşağılayıcı ifadelerden dolayı maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, merkezi ısıtma sistemleri kurma, kurdurma, işletme veya işlettirme görev ve yetkisinin büyükşehir Belediyesinde olduğundan, ilçe belediyesine ait Bölgesel Isıtma Sisteminde tahsildar kadrosunda çalışmakta olan davacının kadrosunun da büyükşehir belediyesine aktarılmasını hukuka uygun buldu.
YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama

YÖK'ten pedagojik formasyona ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 'pedagojik formasyon' hakkında bilgilendirme yayımladı.
Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Bu hafta Meclis'e gelir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi.
Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Üniversiteler kadro ilanlarında eşdeğer bölüm mezunlarına haksızlık yapıyor

Bazı üniversiteler akademik kadro ilanlarında, YÖK Yürütme Kurulu'nun 2020 tarihli kararına rağmen eşdeğer bölüm mezunlarının başvurularını kabul etmiyor.
Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediye Başkanlığında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis olarak görev yapan davacının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesine istinaden feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını ilgi odağı oldu. Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi. Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
Bir dilim ekmek yerine geçen besinler

Bir dilim ekmek yerine geçen besinler

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için alternatif ekmeğin yerine geçen besinler listesini sizler için hazırladık...