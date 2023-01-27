Pakistan'da gizemli hastalık: 10'u çocuk 18 kişi öldü
Pakistan'ın Karaçi şehrinde son iki haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 08:15, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 08:22
Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Kimari bölgesinde 10-25 Ocak tarihlerinde en az 10'u çocuk 18 kişi solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.
Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti. Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan "zehirli gazların" olduğu düşünülüyor.
Soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı. Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar inceleniyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız