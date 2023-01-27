Şaşırtan 'Arka Sokaklar' açıklaması: 17 yıllık dizi şak diye bitti

Başrollerini Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz'un paylaştığı ve uzun süredir yayınlanmayan ekranların polisiye dizisinin akıbeti seyirciler tarafından merak edilmeye başlanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den geldi.

"BAŞIMA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GELDİ"



17 senedir Arka Sokaklar'da yer alan usta oyuncu Snob Magazin'e konuştu. Dizinin 17. sezonunda sona erdiğini belirten usta oyuncu "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Final yapmadan şak diye bitti, üzgünüz" dedi.

Arka Sokaklar'da 17. sezona başlamadan hemen önce büyük bir deprem yaşanmıştı. Dizide Mesut komiseri canlandıran Şevket Çoruh projeden ayrıldığını duyurmuştu.

Çoruh veda yazısında şu ifadeleri kullandı:

"16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler."

Dizinin 17. Sezonunda Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh'un olmayışı tepkilere neden oldu. Takipçiler "Mesut'suz Arka Sokaklar Olmaz" , "Mesut geri dön" şeklinde birçok yorum yaptı. Öte yandan yeni kadroyu gören izleyiciler "Bu dizi biter" şeklinde yorumlar yaptı.