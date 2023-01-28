Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10024 kadro ihdas edildi
Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 10024 kadro ihdas edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2023 03:23, Son Güncelleme : 28 Ocak 2023 03:28
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 119
MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
27 Ocak 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
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