Rize'de otomobilin çarptığı hemşire öldü
Rize'de otomobilin çarptığı hemşire hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 11:01, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 11:13
Y.Ö'nün kullandığı 53 DZ 665 plakalı otomobil, Bağdatlı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enise Gürsoy'a çarptı.
Kazada yaralanan Gürsoy, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Enise Gürsoy'un, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji servisinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız