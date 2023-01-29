Avrupa şampiyonu özel harekatçı polis, dünya şampiyonluğu hedefliyor

Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası için kente gelen ve 67 kiloda Türkiye şampiyonu olan Gülle, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren boksa merak duyduğunu söyledi.

Van'da özel harekat polisi olduğunu aktaran Gülle, operasyon ve çeşitli görevlere katıldıktan sonra geriye kalan zamanlarını ise antrenman yaparak geçirdiğini dile getirdi.

Gülle, kick bokstaki başarılarının çoğunu Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gaziler Engelli Spor Kulübüne katıldıktan sonra elde ettiğine dikkati çekti.

- "Hem sahada hem ringde"

Özel harekat polisi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Gülle, kick boks sayesinde hem Türkiye'yi hem emniyet teşkilatını uluslararası arenada temsil etme imkanı bulduğunu belirterek, "Bayrağımızı bu kulvarda da temsil etmek gurur verici. Daha yukarılara çıkmayı hedefliyorum. Allah nasip ederse 2023 Dünya Kick Boks Şampiyonası için çabalıyorum. Onun için buralara geldik. Takım arkadaşlarım da ben de şampiyonalar için çabalıyoruz. Bayrağımızı, teşkilatımızı ve kulübümüzü en yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz. Hem sahada vatanımızı müdafaa ediyor hem ringlerde bayrağımızı dalgalandırıyoruz. İnşallah zirveye çıkmayı da hedefliyoruz. Takım halinde bunu başaracağımıza inancımız tamdır." dedi.

- Şampiyonluklarıyla göz dolduruyor

Gülle, azimli ve kararlı idmanları ve çalışma arkadaşlarının katkılarıyla önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

Özellikle son yıllarda üst üste şampiyonluklar kazandığını vurgulayan Gülle, "Türkiye'de birçok derece elde ettim. 2018 yılında özel harekat polisi oldum. Ondan sonra gazi abilerimizin kurduğu Gaziler Engelli Spor Kulübü bünyesinde maçlara çıkmaya başladım. 2021 yılında katıldığımız Kick Boks Türkiye Turnuvası'nda Ordu'da birincilik elde ettim. Haziran ayında bir derece daha elde ettim. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 67 kiloda şampiyonluk nasip oldu. Yurt dışında milli takımımızı temsil etmeye hak kazandım. Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da 67 kiloda şampiyonluk nasip oldu. Orada da bayrağımızı ve teşkilatımızı güzel bir şekilde temsil ettim." ifadelerini kullandı.