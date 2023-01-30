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Bir dönemin popüler uygulamaları birer birer tarihe karışıyor

Dijital teknoloji tarihinde büyük umutlarla yola çıkan ve kısa zamanda popüler olan bazı uygulamalar istikrarı sağlayamayarak kapanmak zorunda kaldı. Peki MSN Messenger, Microsoft'un chatbotu Tay, Periscope ve Vine uygulamsını en son ne zaman kullandınız hatırlıyor musunuz?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2023 11:21, Son Güncelleme : 30 Ocak 2023 11:23
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Bir dönemin popüler uygulamaları birer birer tarihe karışıyor

Pek çok teknoloji daha üst ve gelişmiş modelleri sebebiyle yerini yeni teknolojilere bırakırken bazı teknolojik cihaz ve uygulamalar ise başlangıçta büyük umutlarla yola çıkmasına rağmen sonrasında ya gereken ilgiliyi göremeyerek yok oldu ya da kullanımları büyük oranda azaldı.

Kullanımı sona eren uygulamalar listesine bu hafta Google Stadia ile bir yenisi daha eklenmiş oldu. Google'ın oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallamak için hayata geçirdiği bulut tabanlı oyun hizmeti Google Stadia, bekleneni verememesi sonrası kapandı.

Büyük umutlar bağlanan ve ilk kez açıklandığında oyun ekosistemini büyük oranda değiştireceği düşünülen proje, tarihteki başarısız girişimler arasına adını yazdırmış oldu.

Vine

Bugüne kadar pek çok uygulama çeşitli sebeplerle kapandı. Bu uygulamalar arasında en dikkati çekici olanlardan biri Vine uygulamasıydı.

2013 yılında yayın hayatına başlayan uygulama, kullanıcılarına 6 saniyelik video çekme olanağı sunuyordu. Uygulama yayın hayatına ilk çıktığından itibaren büyük ilgi görürken bugüne ulaşan pek çok komedyen için de ilk çıkış kapısı oldu.

Ancak uygulama Instagram ve Snapchat gibi uygulamaların popülerliğinin artması ve Twitter'ın küçülmeye gitmeye kararıyla 2017 yılında kapatılmıştı. Ünlü milyarder iş adamı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla uygulamanın yeniden yayına başlayabileceği söylentileri de sık sık gündeme geliyor.

Periscope

2015 yılında uygulama mağazalarında yerini alan hemen ardından kullanıcıların vazgeçilmez uygulamalarından biri haline gelen Periscope, canlı yayında görüntülü sohbet imkanı vermesi özelliği ile ön plana çıkıyordu.

Kurulduktan itibaren 10 gün içinde 1 milyon, 4 ay sonra da 10 milyon aktif kullanıcıya ulaşan şirket zamanla kullanıcı sayısını hızla kaybetmeye başladı. Twitter bünyesinde faaliyet gösteren şirket, 2021 yılında ise maliyetlerdeki artış sebebiyle kapanmak zorunda kalındı.

Microsoft'un chatbotu Tay

Başarısızlığa uğrayan en ilginç girişimlerden biri de Microsoft'un Twitter için tasarladığı chatbot Tay oldu.

Microsoft Tay'i Twitter'da kullanıcılarla sohbet etmesi için tasarlayarak 2016 yılında aktif hale getirdi. Tay aktif hale geldikten çok kısa bir süre sonra diğer kullanıcılardan öğrendiği ırkçı ifadeleri kendisi de kullanmaya başlayınca, aktif hale geldikten 16 saat sonra kapatılmak zorunda kalındı.

Google+

Google tarafından 2011 yılında hayata geçirilen Google Plus (Google+) Facebook ve Twitter gibi sosyal medya ağlarına benzer bir yapıda bulunuyordu.

Dünyanın en yaygın arama motoru Google'ın sahibi olması sebebiyle büyük umutlarla kurulan sosyal medya ağı 2019 yılına gelindiğinde kapandı. Platform yayın hayatı boyunca bir türlü istenilen yaygınlık oranına çıkamayarak başarısızlığa uğramıştı.

MSN Messenger

Windows Live Messenger eski ve bilinen adıyla MSN Messenger (MSN), Microsoft tarafından 1999-2013 yılları arasında geliştirilen anlık mesajlaşma yazılımı olarak ön plana çıkıyordu.

Dünyanın en çok kullanıcısı olan anında mesajlaşma uygulaması haline gelen MSN'ye 2001'de Windows XP ile birlikte gelen sürüm internet üzerinden iletişime olanak vermekle kalmıyor, kullanıcıların birbirine dosya göndermesine de izin veriyordu.

MSN, bir süre daha popülerliğini devam ettirmesine rağmen o da yayın hayatına veda etmek zorunda kalan uygulamalar arasına girmişti.

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