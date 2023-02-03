Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 17:12, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 17:11
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız