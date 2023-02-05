Sayıştay denetçileri vergi müfettişlerinden neden iki kat fazla maaş alıyor?

Vergi Müfettişleri Derneği Ahmet Halis Başli özel bir TV kanalından yaptığı açıklamada vergi müfettişlik mesleğinin önemine dikkat çekti.

Ahmet Halis Başli bir soru üzerine "Ülkemizde bir gelir denetimi var bir de kamusal gider denetimi var. Kamusal gider denetimini Sayıştay denetçileri yapıyor, gelir denetimini yapan tek bir var, o da vergi müfettişleri." dedi.

- Ahmet Halis Başli: 657'de denetim hizmetleri sınıfı olmalı

Gelir denetimi yapan kişiler olarak gider denetimini yapan Sayıştay denetçileriyle aynı özlük haklarına sahip olmak istediklerini belirten Başli "Bakanlık müfettişleriyle, Adalet Bakanlığı müfettişleriyle aynı özlük haklarına sahip olmak istiyoruz. Nasıl ki 657 sayılı Kanununda askeri hizmetler sınıfı var, eğitim hizmetler sınıfı var, sağlık hizmetler sınıfı var, mutlak surette maliye ve ekonomi hizmetler sınıfı da olmasını talep ediyoruz. Bu olmuyorsa denetim hizmetleri sınıfı olmalı." dedi.

- Sayıştay denetçileri bizden iki kat fazla maaş alıyor

2010 yılından önceki durumu da açıklayan Başkan Başli "2010 yılından önce vergi müfettişleri, kaymakamlardan, hakim ve savcılardan ve Sayıştay denetçilerinden daha yüksek maaş alırdı. Şuan da ise kaymakam, hakim savcılar ve Sayıştay denetçileri vergi müfettişlerinden iki kat fazla maaş alıyor. Son 10 yılda maaşlarımızda bir düzenleme olmadığı ancak bu meslek mensuplarının maaşlarında çeşitli nedenlerle düzenleme olduğu için ciddi anlamda maaşlarımız eridi." dedi.