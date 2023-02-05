Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: Ölü sayısı 8'e yükseldi
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 10:00, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 10:40
Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Has Diyarbakır firmasına ait S.C. (68) idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız