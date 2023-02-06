TBB, depremden etkilenen avukatlar için mesleki dayanışma ağı oluşturdu

TBB'den yapılan açıklamada, çok sayıda şehri etkileyen ve can kayıplarına sebep olan deprem nedeniyle avukatların mesleki faaliyetlerinin de aksadığı belirtildi.

Açıklamada, "Depremlerden ötürü mesleki faaliyeti aksayan meslektaşlarımız için dayanışma ağı oluşturulmuştur. Felaketten etkilenen meslektaşların, diğer şehirlerdeki süreli işlerinde hak kaybı yaşamaması için Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi koordinesinde tüm illerde barolar ve avukat hakları merkezleri aracılığı ile mesleki destek sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Depremden etkilenen avukatlar, TBB'de kurulan ağa, "0 312 292 59 44" numarasından ulaşabilecek.