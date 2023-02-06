TBB, depremden etkilenen avukatlar için mesleki dayanışma ağı oluşturdu
Türkiye Barolar Birliğince (TBB), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mesleki faaliyeti aksayan avukatlar için dayanışma ağı oluşturulduğu ve mesleki destek sunulacağı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 11:53, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 11:55
TBB'den yapılan açıklamada, çok sayıda şehri etkileyen ve can kayıplarına sebep olan deprem nedeniyle avukatların mesleki faaliyetlerinin de aksadığı belirtildi.
Açıklamada, "Depremlerden ötürü mesleki faaliyeti aksayan meslektaşlarımız için dayanışma ağı oluşturulmuştur. Felaketten etkilenen meslektaşların, diğer şehirlerdeki süreli işlerinde hak kaybı yaşamaması için Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi koordinesinde tüm illerde barolar ve avukat hakları merkezleri aracılığı ile mesleki destek sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.
Depremden etkilenen avukatlar, TBB'de kurulan ağa, "0 312 292 59 44" numarasından ulaşabilecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız