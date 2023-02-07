Enkaz altında kalan kaleci Ahmet Eyüp'e henüz ulaşılamadı
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşılamadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 17:17, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 17:16
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Enkaz altında kalan Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşılamazken Yeni Malatyaspor Kulübü de sosyal medya hesabından, "Dualarımız seninle Ahmet Eyüp Türkaslan" mesajı paylaştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız