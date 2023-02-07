İstanbul'dan deprem bölgesine 12 bin 752 personel sevk edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 73 uçak ile 12 bin 752 personelin sevk edildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 07:33, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 09:14
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul'umuzdan 73 uçak ile 12 bin 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız." bilgisini paylaştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız