Bakan Koca: 813 ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde
"Şu an itibarıyla 813 ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde. Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 08:10, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 08:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde 813 ambulans ve 227 UMKE Timi'nin görev yaptığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Şu an itibarıyla 813 ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde. Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor. Bölgede, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 4 bin 221 sağlık personeli görev yapıyor. Bu sayı da gönüllüler ve görevlendirmelerle artış halinde."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız