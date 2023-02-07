Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra 4 kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 28 saat sonra anne ve 3 çocuğu yaralı olarak çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 08:48, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 08:49
Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç enkazdan kurtarıldı. Aile, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız