TCDD vagonlarında depremzedelere konaklama imkanı sağlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarıyla depremzedelerin konaklamasına destek oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 14:40, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 14:41
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da temin edilen vagonlarda 3 bin 400 depremzede konakladı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız