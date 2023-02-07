Türkiye Voleybol Federasyonundan depremzedeler için 1 milyon liralık destek

TVF'den yapılan açıklamada, depremler sonucunda Türkiye'nin büyük acı yaşadığı belirtilerek, "Ülkemizin yaşadığı bu felaketin yaralarını birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde hep birlikte saracağımıza inanıyor ve yaşanan milli felaket karşısında en sağlıklı adımı atmak için de çalışmalarımızı ivedilikle sürdürüyoruz." denildi.

AFAD Başkanlığınca koordine edilen hesaba 1 milyon lira bağış yapıldığının bildirildiği açıklamada, "Duyarlı bir camia olarak voleybolumuzun tüm paydaşlarını depremzedelerimizin yanında olmaya ve başlattığımız kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.