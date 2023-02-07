Tekirdağ'da çalınan sosyal medya hesabıyla depremzedelerin kandırıldığı iddiası
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, "çalınan sosyal medya hesabı kullanılarak depremzedelerin kandırıldığı" iddiasıyla polise başvurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 14:42, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 14:43
Polis merkezine giden S.A, ifadesinde, bilgisayar oyunu oynarken tartıştığı kişiler tarafından çalınan hesabının kullanılarak, enkaz altında kalan depremzedelerin kandırdığını ve dalga geçildiğini söyledi.
S.A. olayla ilgisinin olmadığını belirterek, söz konusu kişilerden şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.
Polis ekipleri, yürüttükleri sanal devriye kapsamında, bazı kişilerin bir sosyal medya platformunda, depremzedeleri telefonla arayarak dalga geçtikleri konuşmaları paylaştıklarını tespit etmişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız