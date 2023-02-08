Prof. Naci Görür'den 1999, olası Marmara ve Kahramanmaraş depremlerine ilişkin kıyaslama

Görür, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

"Geçmişten hiç mi ders almıyoruz?" diye soran Görür, "Kabahati milletten çok yönetimlerde buluyorum. Ne olursa olsun ülkeyi yönetenler milletin can güvenliğini birince derecede sağlamak zorundadırlar" tepkisini gösterdi.

Görür, "Ülkemizdeki yer bilimleri camiası için Kahramanmaraş depremi bilinmiyor değildi. Gelmekte olduğunu bağırıyordu. Zaten en son deprem 1514'te olmuş. Enerji yeterince birikmiştir" dedi.

"Depremi bir gerçek olarak kabul edelim" diyen Görür şöyle devam etti:

Bu ülkede ebediyen yaşayacaksak deprem dirençli kentleri nasıl yaparız, onu konuşalım. Benim kendimi adadığım nokta bu. Halkın korkmasını anlıyorum. Deprem hakkında bilinçlenmek lazım. Ne yapacağımız da belli. Depreme dirençli kentler yapmak zorundayız. Halka deprem kültürü kazandırmamız gerek. Çevreyi kirletmememiz lazım. Şu an depremden sonra milyonlarca ton yapı malzemesi moloz çıktı. Bunlar evsel atıklar. Ortaya çıkanları usulüne göre bertaraf etmezsen sana hastalık olarak geri döner.

Altaylı'nın 1999'daki depreme ilişkin sorusunu yanıtlayan Görür, meydana gelen depremlerin büyük olduğunu belirtti. "Ciddi darbe yiyen bir bölge. Yıkım duruma bakarsak bir de kentlerin deprem dirençli olmadığına bakarsak ben can kaybının fazla olacağı düşüncesindeyim" dedi. Görür, ölü sayısının 1999'dan fazla olabileceğini ifade etti.