Kocaeli'de engelli ve hamile kamu çalışanları yarın da idari izinli sayılacak

Kocaeli'de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanların yarın da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına ilişkin yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda evlere servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması ile motosiklet ve mobilet kullanımı 10 Şubat Cuma günü saat 09.00'a kadar durduruldu.

Kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personel, ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın yarın da idari izinli sayılacak.

Halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile çeşitli kursların, bugün ve yarın faaliyetlerine ara verilmesine karar verildi.