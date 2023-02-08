Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 1120 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sonucu kent genelinde 295 mahalle ve mezraya ulaşılamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

- Hakkari

Kent genelinde kar, bir haftadır aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 344 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari-Şırnak kara yolunda da bazı noktalarda düşen çığlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 117. Şube Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çaba gösteriyor.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar nedeniyle 230 köy yolunun kapandığını belirtti.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve karayolları ekipleri kent genelinde kar temizleme çalışması yapıyor.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 251 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.