Açık öğretim okullarına kayıt işlemleri 3 Nisan'a kadar uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 15:18, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 15:18
Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem felaketi nedeniyle örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olan öğrencilerin açık öğretim liselerine ilk kayıt işlemleri dahil olmak üzere açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığı duyuruldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız