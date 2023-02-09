İGA ekipleri Hatay Havalimanı'nın pistini onarmayı sürdürüyor
Ekipler, tespit ettikleri 45 hasarlı noktada gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından pisti uçakların iniş ve kalkışına elverişli hale getirecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 15:21, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 15:21
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan ekipler, Hatay Havalimanı'nın depremde zarar gören pistinin onarım çalışmalarına devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, pistte 45 hasarlı nokta tespit eden ekipler, zarar gören yerleri kırarak, kaldırdı.
Pistte 24 saat çalışan ekipler, hasarlı bölgelere beton dökümüne başladı.
Bu işlemlerin tamamlanmasıyla yapılacak kontrollerin ardından havalimanı pistinin uçakların iniş ve kalkışına elverişli hale getirileceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız