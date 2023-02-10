CHP'den 'bant daraltması' hakkında suç duyurusu
CHP, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bant daraltılması kararı ile ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte ilgili yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 11:40, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 11:42
CHP, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bant daraltılması kararı ile ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte ilgili yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız