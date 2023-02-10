CHP'den 'bant daraltması' hakkında suç duyurusu

CHP, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bant daraltılması kararı ile ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte ilgili yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu.