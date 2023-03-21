Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

Soru: İyi günler. Memurlar net olarak sizlerin görüşüne ihtiyacım oldu.2004 -2008 arası 19 ay sigorta girişim mevcut. 2008 Temmuz ayında 5434 e tabi engelli statüsünde memur olarak %60 olarak atandım ve vergi indirimi (%60 sürekli) olarak onaylandı. Askerlik intibak değerlendirildi. Derece kademe temmuzdan şubat ayına indi.

Kazanılmış ve kıdem hak aylığım intibaktan dolayı bugün itibariyle 15 yıl doldu. Fakat fiili hizmet 14 yıl 7 ay yazıyor hitapta. Ayrıca emeklilikte 15 yıl sigortalılık süresine tabii olduğum yazıyor.

Bu arada 2010 dan sonra rapor oranları düştüğünden benimki de %30 a düşmüş. Fakat kazanılmış haklarda sürekli raporlarda eski oranların geçerli olduğu yazıyor. Emekliliğim doldu mu ve yeniden rapor isterler mi? Teşekkür Ederim.



Detaylar/Değerlendirmeler:

Vergi indirimine esas raporlar ile engellilik veya malulen emeklilik raporları görev ve emeklilik uygulamalarında farklı olmaktadır. Ayrıca, bu raporları inceleyecek Sağlık Kurulları da ayrı ayrıdır.

Malullük veya Engellilikten dolayı emeklilikte esas alınan sağlık kurulu raporlarını inceleme ve karar verme yetkisi tamamıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulundadır.

Vergi indirimine esas raporları inceleme yetkisi ise 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31. Maddesi hükmü uyarınca hazırlanmış olan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulundadır.

Dolayısıyla, emeklilik hakları sosyal güvenlik kanunları ile düzenlenmiş olduğundan malulen ve/veya engellilikten dolayı emeklilikte, sağlık kurulu raporlarını son inceleme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunda olmaktadır. Dolayısıyla memur engelli emekliliğinde vergi indirimi raporu değil, son kesin işlemli Sağlık Kurulu Raporunun engelli emekliliğinde incelenerek karar verilmesi gerektiğini belirtebiliriz.

Ayrıca, SGK programı olan ve memurların hizmetlerini takip etme yönünde büyük fayda sağladığını değerlendirdiğimiz HİTAP programında yer alan "Emeklilikte 15 yıla tabidir" uyarısı 5434'e tabi engelli memurların emeklilik için gereken hizmet yıllarını tamamladıklarında emekli aylığına hak kazanacak olanları ifade ettiğini, yine intibak ve hizmet hesabının farklı olduğunu, bu konularla ilgili değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1019949/hitap-ta-cikan-emeklilikte-15-yila-tabidir-uyarisi-ne-anlama-gelmektedir.html

https://www.memurlar.net/haber/955541/hitap-ta-cikan-emeklilikte-15-sigortalilik-yilina-tabidir-ifadesi-ne-anlama-geliyor.html

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Sonuç değerlendirmemiz olarak:

Göreve engellilikten dolayı en az % 40 oranı ile başlamış iseniz, bu raporun SGK Sağlık Kurulunca incelenmeksizin 15 tam hizmet yılınızda olduğunda emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, 15 tam hizmet yılınızın hesabında SGK primleri ödenmiş süreler esas alınır, intibak işlemi yani derece ve kademe işlemi ise tamamen farklıdır, bu uygulama hizmet süresini azaltmaz.

Yine, 15 yıllık sigortalılık süresi kavramı 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanlarda dikkate alınmaz, sigortalılık süresi uygulaması 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için geçerlidir. Bu kavramın Hitap da bulunmasının da sizin için bir hak kaybına yol açmayacağını değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Tavsiyemiz bu konularda görev yaptığınız Kurumunuzla görüşmeniz olacaktır.