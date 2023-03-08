Şehit pilot Oğuzhan Adalıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun naaşı, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.
Şehit Oğuzhan Adalıoğlu'nun cenazesinin askeri uçakla götürüldüğü 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Adalıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarda taşınarak Reşadiye Camii'ne götürüldü.
Eskişehir Müftü Yardımcısı Dilaver Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin cenazesi, askeri tören sonrası Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne defnedildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.Şehit Albay'ın emekliliğini dondurduğu ve deprem bölgesine gönüllü gittiği belirtildi Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu