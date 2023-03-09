Din görevlileri maaşlarından 12 ay boyunca deprem bölgesine yardım yapacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu Müftülüğü tarafından yardımların devamlılığını sağlamak amacıyla kampanya başlatıldı.

Müftüler, imamlar, vaizler ve Kur'an kursu öğreticileri olmak üzere yaklaşık 1500 kişi maaşlarından 12 ay süresince en az 300 liranın deprem bölgesine gönderilmesi için bankaya dilekçe verdi.

Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, AA muhabirine, depremin ardından bir toplantı yaptıklarını ve toplanın ardından yardım kampanyasını başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

Kampanyanın din görevlileri tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlatan Bilgiç, "Cemaatin karşısına çıktığımızda onları yardıma davet ettiğimiz zaman önce bizim kendi vicdanımıza bir şeyler yapmamız lazım. Biz de tutarlı olmak, cemaatimize örnek olmak için ne yapabiliriz diye düşündük. Din görevlilerimizin her ay maaşından 300 lira, müftülerimizin de en az bin lira vermesinin uygun olacağını arz ettik ama bunun gönüllük esasına göre olmasının altını çizdik. Banka müdürüyle görüştük. 'Bizim maaşımızdan her ay kesinti yapılacak' dedik." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya 1500'den fazla din görevlisinin katıldığını bu sayının da her geçen gün arttığını ifade eden Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bu deprem bizim için Çanakkale gibi oldu. 7'den 70'e hepimizi birleştirdi. Bu anlayışla arkadaşlarımız bu iyilik kervanına katıldı. Her ay bu kesinti yapılmak kaydıyla kent merkezinden 1 milyon 750 bin lira toplanacak. Kastamonu'da 3 bine yakın din görevlisi var. Bu rakamın 4'te 3'ü kampanyaya katıldı. Yılda 3 milyon lirayı geçeceğiz. Yardımlarımızı aylara yaymamız lazım. En az bir yıl bu gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu gayretlerde bizi motive eden, iç denetimimizi güçlendiren, bize örnek olan Valimiz Avni Çakır'a teşekkür ediyorum."