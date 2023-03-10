Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında öne çıkanlar:

Seçimlerin yenilenmesi kararı aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu kararı yılbaşındnan hemen sonra kamu oyu ile paylaşmıştık, bizim seçim tarihi yaklaşık 1 ay önce alma kararının nedenlerinden bazıları şunlardır:

18 Haziran, YKS sınavı ile çakışan bir tarihtir, yine bu tarih hac farizası için denk gelen bir tarih, okulların tatile girmesi sebebiyle milyonlarca vatandaşımız tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkacaktı, milletimizin iradesini sandığa yansıtması için uygun bir tarih değildi.

14 Mayıs tarihinin milletimz nezdinde hüsnü kabul gördüğünü biliyoruz, ancak 6 şubattaki 2 büyük deprem, seçim tarihi ile ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı.

Bu depremde 47 binin üzerinde insanımız vefat ederken 115 bin insanımız yaralı olarak kurtarıldı.

Aziz milletimize başsağlığı diliyorum, milyonlarca vatandaşımız evini kaybederken, milyonlarca vatandaşımız evine giremez hale geldi.

Felaketin ilk halinden itibaren tüm gücümüz ve imkanlarımızla depremzede kardeşlerimizin yanında olduk.

Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından, YSK iki aylık seçim takvimini başlatacaktır."

MİLLETVEKİLİ BAŞVURU PARALARI AFAD'A YATIRILACAK

Partimize milletvekilliği için başvuru yapacak herkes, ilgili birimlerce belirlenen tutarı AFAD'ın deprem bağış hesabına yatıracaktır.