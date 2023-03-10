Öğretmenin enkaz arasında annesinden hatıra bulma çabası

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde en çok Hatay'da yıkıma neden oldu. Kentte en çok hasarın olduğu ilçe ise Antakya oldu. Kanatlı Caddesi'nde eski ve yeni olmak üzere birçok bina yerle bir oldu. Cadde yakınında 6 katlı 3 yıllık bir binada, yandaki binanın çarpması sonucu yıkıldı. 41 yaşındaki öğretmen Suna Yıldız, depreme annesi Aysel ve babası Galip'le birlikte 6. katta yakalandı. Yıldız ve babası enkazdan 2 gün sonra sağ çıkarılırken, hayatını kaybeden 65 yaşındaki anne Aysel Yıldız'ın cenazesine iki hafta sonra ulaşıldı. Acısını bir kenara bırakan Suna Yıldız, annesinden bir hatıra bulabilmek için her gün enkazın olduğu bölgeye geliyor. Annesinin fotoğrafı sadece telefonunda kalan Yıldız, annesinden bir parça eşya bulabilmek için zaman zaman enkaz içinde arama yapıyor. Baba Galip Yıldız da enkazda bulduğu bir fotoğrafı yakından inceledi.

"Bir türlü ayakta duramadım"

Depreme uyanıkken yakalandığını anlatan Suna Yıldız, "Aşağıdan yukarından, sağdan sola deli gibi sallandık. Depremin durmasını bekledik. Daha önce de sarsıntılar oluyordu, belirli bir süre sonra duruyordu. Bu bir türlü durmadı. Çok şiddetli sarsıldık. Ayağa kalktım ama bir türlü duramadım. Yatağın yanına eğildim, kafamı korudum. Kafamı her türlü parça düştü. Deprem durduktan sonra yerimden kalkabildim" dedi.

"Hatırası telefonumda kaldı"

Depreme 6. katta anne ve babasıyla yakalandığını hatırlatan Yıldız, "Yan bina bizim binaya devrildi. Ben iki gün sonra enkazdan çıkabildim. Annemi kaybettim. Annemi o şekilde molozlar altında görmek çok zordu. Evden hiçbir şey kalmadı. Şu an bir fotoğraf arıyorum, hiçbir şey yok. Annemin hatırasını gösteren bir fotoğraf bile bulamıyorum. Şöyle bir enkaza baktım, çünkü sadece bakabiliyorum. Her yerde moloz yığını var. Bir fotoğraf bile yok, annemin fotoğrafı sadece telefonumda kaldı. Hatırası yok bende, kalmadı" ifadelerine yer verdi.

Yıldız, Antakya'yı asla terk etmeyeceklerini sözlerine ekledi.