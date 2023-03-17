Bakan Koca: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normale dönüş başladı

Tarım ve Orman Bakanı: Evet sel 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci can kaybının 17'ye yükseldiği Urfa ve Adıyaman'daki seli değerlendirdi. Kirişçi, "Kuraklık riski vardı. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Habertürk'te Kübra Par'ın yaptığı "Açık ve Net" programında açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi'nin açıklamaları gündem oldu.